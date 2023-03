Zwei Pkw nach Kollision über Böschung gestürzt

Gegen 14.30 Uhr lenkte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz seinen Pkw auf der B74 in Fahrtrichtung Kaindorf an der Sulm. Er ordnete sich auf einer Linksabbiegespur ein, um in die Gerhard-Roßmann-Straße einzubiegen. Ein 63-jähriger nachkommender Fahrzeuglenker wollte rechts an dem 61-Jährigen vorbeifahren, als dieser plötzlich wieder nach rechts auf die geradeaus weiterführende B74 ausscherte.