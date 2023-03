Flachgauer erkennt Betrug, lässt Täter auffliegen

Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon gegenüber dem 40-jährigen Flachgauer als Kommissar aus und forderte Geld. Ein Unbekannter gab an, die Tochter des Mannes sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und bei dem Unfall seien Unbeteiligte zu Tode gekommen. Zur Freilassung seiner Tochter müsse er dringend eine Kaution bezahlen.