Spittaler Soldaten wurden Vizeweltmeister

„Es war ein gewaltiger, jedoch auch harter Wettkampf!“, so der leistungsstarke und sympathische Villacher Wachtmeister Christoph Wastl, der als Heeresbergführer beim Jägerbataillon 26 in Spittal stationiert und dort für die Ausbildung zuständig ist. Denn mit 15 Kilogramm schweren Gepäck, Sturmgewehr, Ski und Lawinenausrüstung mussten die Gebirgsjäger an zwei Tagen die 40 Kilometer lange Wegstrecke samt 4000 Höhenmetern im Hochgebirge zurücklegen. Von den 20 Teams erreichten nur 18 das Ziel.