Maroder Zustand: Wütende Proteste nach Zugunglück

Die Proteste in Griechenland nehmen nach dem schweren Zugsunglück mit mindestens 57 Toten immer größere Dimensionen an. Den zweiten Tag in Folge traten die Eisenbahner am Freitag landesweit in einen 24-stündigen Streik, wie ihre Gewerkschaft mitteilte. Am Freitag sollen unterdessen nach Angaben der Feuerwehr die Bergungsarbeiten am Unglücksort in Mittelgriechenland beendet werden. Gerichtsmediziner versuchten, Leichen mithilfe von DNA-Tests zu identifizieren, hieß es von der Polizei.