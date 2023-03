Passantin rettete schlafende Familie vor Inferno

Eine Passantin wurde Donnerstagfrüh in Radfeld in Tirol wohl zur Lebensretterin. Durch lautes Klopfen und Klingeln an der Tür riss die Frau eine vierköpfige Familie aus dem Schlaf und warnte sie vor einem Brand an ihrer Fassade. Verletzt wurde letztlich niemand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.