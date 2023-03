„Das Fass in St. Pölten war mir zu voll“

„Wurde als dumm bezeichnet“

„Wir, und damit meine ich unser Familienunternehmen, wären gerne beim SKN geblieben – aber das Fass war mir zu voll.“ Denner zeichnet ein düsteres, von der aktuellen Klubführung zuletzt ganz anders dargestelltes Bild des SKN, wenn er über die Gründe spricht, warum er im Oktober des Vorjahres aus dem Vorstand ausschied. „Bei einer Veranstaltung im Juli wurde ich öffentlich vor Spielern und Trainern von einer strategischen Partnerin als dumm bezeichnet, weil ich so viel Geld in den Verein investieren würde.“ Konsequenzen gab es für die Dame nicht. „Nicht die einzige vereinsschädigende, unbestrafte Aktion in den letzten Jahren.“