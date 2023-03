Genussradel-Event soll Osterurlauber anlocken

Wein und Kulinarik

„Weil Sport bekanntlich hungrig und durstig macht, bieten die hiesigen Gastronomen und Winzer in jedem Ort diverse Schmankerln an. In Klingenbach sorgen das Gasthaus Gregorits und meine Wenigkeit für das leibliche Wohl, in Siegendorf kredenzt ‚Da Rohrer‘ 80 Gourmetleberkäsesorten für jeden Geschmack .In Trausdorf oder Oggau wiederum kann man sich von Caterer und Homecooking-Profi Robert Martinschitz bzw. Dorfwirtin Monika Gmasz kulinarisch verwöhnen lassen“, verrät Wlaschits, der nicht nur Ideengeber des Outdoor-Events ist, sondern auch die Organisation übernommen und den Tourismusverband Nordburgenland sowie den Burgenland Tourismus als Förderer der Veranstaltergemeinden gewonnen hat. Schließlich lässt sich das zweitägige Ereignis hervorragend mit einem Kurzurlaub im Burgenland verbinden.