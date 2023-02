Öl von Betriebsgelände floss in die Mur

Passanten bemerkten am Dienstagnachmittag in Gratwein (Graz-Umgebung) dass aus einem Abflussrohr eines Betriebs öliges Wasser in die Mur floss. Hintergrund dürfte ein inzwischen behobener Defekt einer Maschine gewesen sein. Laut Polizei bestand keine Gefahr für Menschen oder Tiere.