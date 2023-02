St. Margarethen: Fahrverbot gegen Grenzverkehr

Geringer Zeitverlust durch Umweg

Mit der jetzigen Maßnahme will man genau diese auf höherrangige Straßen und den großen Grenzübergang in Klingenbach umlenken. Ein Ungar, der beispielsweise seine Arbeitsstelle in Rust hat, kann weiterhin die Übertrittsstelle nutzen. Ein Wiener, der nach Sopron fahren will, darf das hingegen nicht mehr. Sowohl der Umweg als auch der Zeitverlust würden sich sehr in Grenzen halten, so das Dorner-Büro.