Strom-Deal: „Behalten Anteile zwei, drei Jahre“

Anteile sollen wieder verkauft werden

Bis Jahresmitte soll der Kauf vollständig über die Bühne gehen, die Energie Steiermark wird dann wieder zu 100 Prozent im Besitz des Landes sein. Das sei aber nur eine vorübergehende Lösung, betonen Drexler und Lang. Schon bald möchte man bis zu 49 Prozent der Anteile wieder abstoßen, entweder an einen strategischen Partner (ein anderes Energieunternehmen), an einen Finanzinvestor - oder man bringt sie als Aktien auf den Markt. Man habe alle Fäden selbst in der Hand und könne in Ruhe die beste Lösung finden.