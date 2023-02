Strom-Deal: Steiermark zahlt 525 Millionen Euro!

Land will Anteile bald wieder verkaufen

Drei Optionen stehen dem Land in Zukunft zur Auswahl: Die wahrscheinlichste Variante ist es, dass ein strategischer Partner wie ein anderes Energieversorgungsunternehmen (z. B. Verbund) zum Zug kommt. So können die großen Herausforderungen wie der dringend notwendige, rasche Ausbau erneuerbarer Energiequellen wie Solar- und Windenergie oder Wasserkraft am besten gestemmt werden. Aber auch der Weiterverkauf an einen langfristigen Finanzinvestor und sogar ein Börsengang (quasi eine „steirische Volksaktie“) sind möglich, aber eher unwahrscheinlich.