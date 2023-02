Mittwoch endet Testpflicht für Reisende aus China

Null-Covid-Politik in China aufgehoben

Nach der Aufhebung der Null-Covid-Politik in China sollte die Probenentnahme aus Flugzeugen eine schnelle Detektion von bisher in Europa unbekannten SARS-CoV-2 Varianten gewährleisten. In den Proben der letzten Wochen seien keinerlei Auffälligkeiten bezüglich neuer Virusvarianten festgestellt worden, stand in der Ministeriumsaussendung vom Montag.