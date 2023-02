Einberufene: „Müssen ohne Training an die Front“

Irkutsker Reservisten haben sich zum dritten Mal mit einem Schreiben an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt und darum gebeten, sie von den Angriffseinheiten zur Verteidigung zu verlegen. Denn es fehle ihnen an jeglicher Vorbereitung für Einsätze an der Front. Den Befehlshabern sei das egal - sie würden Aufmüpfige einfach erschießen.