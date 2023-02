Ägyptens Außenminister besucht Syrien und Türkei

Insofern war der Besuch von Shoukry in der Türkei ein besonderes Zeichen. Der türkische Außenmister Mevlüt Cavusoglu dankte seinem ägyptischen Kollegen am Montag ausdrücklich für die Solidarität angesichts des verheerenden Erdbebens in der Südosttürkei. „Freundschaft und Brüderlichkeit erkennt man in schwierigen Zeiten. Der ägyptische Staat und das ägyptische Volk hat in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr gezeigt, dass es der Bruder der Türkei und des türkischen Volkes ist“, sagte Cavusoglu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im südtürkischen Adana.