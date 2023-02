150 Parfums gestohlen: Diebe in Rumänien gefasst

40 Kilo Parfums verschickt

Insgesamt konnte der Versand von rund 40 kg Parfums nach Rumänien nachgewiesen werden: Die Verdächtigen verschickten das Diebesgut teilweise kurz nach den Taten per Post nach Rumänien zu Verwandten, die nun angezeigt wurden. Erwischt wurden die Diebe das erste Mal im November in Deutschlandsberg mit ein paar gestohlenen Parfums. Sie zeigten sich geständig. Daraufhin wurden gleich weitere Tatorte in Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und im Burgenland ermittelt.