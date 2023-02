Toronto und Jakob Pöltl in Cleveland ohne Chance

Lakers drehen Partie in Dallas

Nach einem 27-Punkte-Rückstand haben die Los Angeles Lakers bei den Dallas Mavericks noch mit 111:108 gewonnen. Beim Auflauf der Stars waren Anthony Davis mit 30 und LeBron James mit 26 bzw. Luka Doncic mit 26 und Kyrie Irving mit 21 Zählern die besten Werfer. Die Lakers gewannen zum dritten Mal in Folge. Bereits bei 14 Siegen hintereinander halten die Milwaukee Bucks nach einem 104:101 gegen die Phoenix Suns. In Abwesenheit des verletzten Giannis Antetokounmpo erzielte Jrue Holiday 33 Punkte.