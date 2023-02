Asylwerber finanzierte sein Leben mit Diebstählen

Die Unterstützung des österreichischen Staates reichte ihm offensichtlich nicht. So ging ein Asylwerber aus Moldawien, der in der Bundesbetreuungsunterkunft in Klingenbach einquartiert ist, auf Beutezug. Mit einem „Alu-Trick“ setzte er in Geschäften die Alarmsicherung der Beutestücke total außer Gefecht.