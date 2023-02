Party-Königin rockt das Seefelder „Märchenschloss“

Eine Ruine erwacht allmählich aus dem Dornröschenschlaf! Und nun könnte das ehemalige „Playcastle“ in Seefeld auch noch so richtig zum Brodeln gebracht werden. Denn am kommenden Samstag findet in dem in „Magic Castle“ umgetauften Schloss auf über 10.000 Quadratmeter Österreichs größte Après-Ski- und Malle-Party statt.