Dürnsteiner Bürger sollen über Rathaus entscheiden

Budget bereits belastet

„Wir wissen, dass die Situation im Rathaus in der Altstadt für Mitarbeiter und Besucher nicht ideal ist“, räumte auch ÖVP-Ortschef Johann Riesenhuber auf einer eigens einberufenen Informationsveranstaltung ein. So klar die Tendenz in Richtung eines Umzugs zu gehen scheint, so viele Fragen blieben im Fall der Fälle aber auch noch offen. Denn fest steht, dass das Gemeindebudget des Tourismushotspots kaum mehr belastbar ist. Daran ändern offenbar auch die vielen Hochzeitspärchen nur wenig.