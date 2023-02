Stadt zerstört: „Keiner hat mehr ein Zuhause“

Der Direktor des Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley, hat sich angesichts der Zerstörung im Erdbebengebiet in der Türkei erschüttert gezeigt. „Das ist völlig unglaublich“, sagte Beasley am Samstag in einem Twitter-Video aus Antakya. Die Stadt habe 1,5 Millionen Einwohner gehabt, so Beasley. „Jetzt ist sie eine Geisterstadt. Es gibt nur einen Weg, dies zu beschreiben: apokalyptisch.“ Kein Einwohner habe mehr ein Zuhause.