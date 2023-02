Salsatanzen: „Ausgleich für Körper, Geist, Seele“

Die Salsa-Geburtsstunde in Tirol geht bis in die frühen 2000er Jahre zurück. „Ursprünglich war unsere Schule im Bierstindl am Bergisel angesiedelt“, erinnert sich Hofer an die Anfänge. Der große Salsafieber brach 2005 aus, ein echter Boom, der Veranstaltungen, Kurse und Partys überschwappen ließ. Mittlerweile hat sich das Ganze eingependelt und speziell nach Corona spricht der Tiroler eine aussichtsreiche Einladung an alle Interessierten aus: „Salsatanzen ist ein kostengünstiges Hobby und stärkt im Besonderen Körper, Geist und Seele.“