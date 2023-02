Sturm jagt gegen Klagenfurt den Uralt-Rekord!

Sturm hat im Frühjahr dort weitergemacht, wo man im Herbst aufgehört hat: Die Schwarzen sind in der Liga einfach nicht mehr zu knacken! Seit 13 Meisterschaftsspielen brettert die Truppe von Christian Ilzer nun schon mit weißer Weste durch die Liga. Die letzte Niederlage? Lange her! Im August ging man letztmals (gegen den LASK) in die Knie. Seither: Neun Siege, vier Remis - und heute Samstag soll der nächste Dreier her!