Feuerwehr bekommt Unwetter-Tipps von den Profis

Starkregen, Stürme, Brände in Folge von Dürren: Die Zahl und vor allem die Auswirkungen von Naturkatastrophen nimmt immer größere Dimensionen an. Für die Einsatzkräfte beginnt jedes Mal ein Wettlauf gegen die Zeit. Umso besser ist es da natürlich, wenn Feuerwehren und Co. bestmöglich auf bevorstehende Unwetter vorbereitet sind.