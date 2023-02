Ausweichmanöver ging schief: 3 Skifahrer verletzt

Der 47-jährige Rumäne fuhr am Mittwochmittag die Piste 12 der Silvretta Arena hinunter, als er einem 70-jährigen Dänen ausweichen wollte, der sich nach einem Sturz am Rand der Piste die Ski wieder anzog. Bei dem Ausweichversuch kollidierte der Rumäne allerdings mit einem 56-jährigen Deutschen und prallte anschließend in den Dänen.