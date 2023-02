Corona-Impfung ohne Stich im Austria Center Vienna

In Massen strömten die Wiener ab Jänner 2021 ins Austria Center Vienna, um sich ihre Corona-Impfung zu holen. Erforderlich dafür: ein Nadelstich. Nicht so für 14 Impfverweigerer. Kurzerhand trug die 27-jährige Erstangeklagte ihnen die Stiche einfach in den elektronischen Impfpass ein. „2G-Kontrollen“ und dem Lockdown für Ungeimpfte konnten sie so entgehen.