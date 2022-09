Corona: Verdacht auf Impfbetrug in Arztpraxis

Auf Demos beworben

Gefälschte Impfpässe zum Preis von rund 400 Euro sollen auf Demos und in sozialen Netzwerken beworben worden sein. Die Übergabe sei auf der Straße oder in einer Wohnung in Simmering über die Bühne gegangen. Die Käufer sollen danach in die Wiener Ordination zum Nachtrag ins elektronische Impfregister geschickt worden sein.