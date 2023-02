Politiker-Protest: Nudeln auf Ohren bei Putin-Rede

Im Russischen gibt es den Ausdruck „Nudeln an die Ohren hängen“, was so viel bedeutet wie: belogen werden. Dementsprechend deutlich war die Botschaft eines russischen Regionalpolitikers, der ein Video veröffentlichte, das zeigt, wie er vor seinem Computer sitzt und Putins Rede an die Nation am Dienstag zuhört - an seinen Ohren hängen dabei Spaghetti (siehe oben). Für die satirische Protestaktion drohen ihm jetzt Konsequenzen.