Kylie Jenner litt an schwerer Wochenbettdepression

Drei Wochen nur geweint

Jenner hatte bereits in einer Folge von „Keeping Up With The Kardashians“ im Oktober 2022 ihre Wochenbettdepression angedeutet. Sie verriet ihrer Schwester Kendall, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes drei Wochen ununterbrochen nur geweint hatte: „Ich kam nicht aus dem Bett, mein Kopf hat so weh getan. Ich fühlte diesen wahnsinnigen Druck, wieder die Alte zu sein.“