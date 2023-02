Für Verstappen heißt es jetzt: „Back to the roots“

Andere Farben, weniger Glitzer, mehr „Old School“, gleichsam „Back to the roots“ - so beschreibt Verstappen seinen neuen Kopfschutz. In einem knackig produzierten Instagram-Video geht er bei der Erklärung ziemlich genau ins Detail. Und ja, er wolle natürlich, dass auf der Hinteransicht bald noch mehr Sterne für errungene Weltmeistertitel verewigt werden. Derzeit sind es derer zwei. „Aber für den Moment kann ich damit leben“, schmunzelt der Titelverteidiger.