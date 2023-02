Student verübt drei Raubüberfälle in 45 Minuten

Fahndung mit Großaufgebot

Bei Überfällen auf Supermärkte in St. Andrä-Wördern und Zeiselmauer sowie eine Tankstelle in Königstetten in nur 45 Minuten ließ er nicht nur die Kassiererinnen in Angst und Schrecken zurück, sondern flüchtete auch mit 3000 Euro. Er sei erpresst worden, versuchte er sich zu rechtfertigen. Beweise dafür fanden sich keine. Der 20-Jährige wurde wegen schweren Raubes und Urkundenunterdrückung zu drei Jahren Haft (zwei bedingt) verurteilt - nicht rechtskräftig.