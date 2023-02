Ideale Bücher, wenn Sie zwischen 20 und 30 sind

Wenn man 20 ist, wird man mit Herausforderungen konfrontiert, die einem als Teenager einfach fremd sind: So zum Beispiel die Wohnungssuche. Nichtsdestotrotz verfügt man noch über die Leichtigkeit, um über die Probleme schnell hinwegzukommen oder sie in Angriff zu nehmen. Und es beginnt auch die Suche nach sich selbst mit Fragen wie zum Beispiel: Wer bin ich und was ist der Sinn des Lebens?