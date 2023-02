„Meister? Da müsste schon alles passen“

Die Testspiele waren nicht einfach zu beurteilen. Schlaudraff: „Was die Ergebnisse betrifft, sind wir nicht gerade durchmarschiert.“ Vier Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen in elf Partien (siehe rechts). Auffallend, dass davon in neun Spielen vor der Pause kein Treffer erzielt wurde. Also als jener Block im Einsatz war, den das Trainerduo Helm/Pogatetz zum jeweiligen Zeitpunkt für am stärksten hielt. „Das ist mir gar nicht so bewusst“, grübelt Schlaudraff, „war aber auch schon in der Hinrunde ein Faktor. Wir lassen zuviel liegen, gehen mit Chancen noch zu leichtfertig um.“