Überholmanöver fordert vier teils schwer Verletzte

Trotz Sperre fuhr Limousine durch Unfallstelle

Während der Unfallaufnahme war die B179 rund 90 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt, lokale Umleitungen wurden eingerichtet. Trotzdem fuhr nur wenige Minuten nach dem Unfall eine Limousine mit deutschem Kennzeichen an der Unfallstelle vorbei. „Dabei wäre es beinahe zu einer Kollision mit einem Passanten gekommen“, schildert die Polizei. Obwohl die Ampel auf Rot stand, fuhr der Wagen anschließend in den Lermooser Tunnel ein. Die Polizei bittet nun um Hilfe von Zeugen, um den unbekannten Autolenker ausforschen zu können. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lermoos (059133 7154) zu erbringen.