Ski-Rennen bei Saudis? „Dann trete ich zurück!“

Ski-Rennen in den Bergen von Saudi-Arabien oder in Ski-Hallen in Dubai - für diese Idee erfährt Johan Eliasch, Präsident des Welt-Skiverbandes FIS, aktuell heftigen Gegenwind! So etwa aus der Schweiz von den dortigen Slalom-Stars Daniel Yule und Ramon Zenhäusern. Vor allem Ersterer nimmt sich kein Blatt vor den Mund: „Wenn der Tag kommt, […] werde ich sofort meinen Rücktritt erklären!“