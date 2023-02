FIS-Boss denkt an Nachtrennen auf der Streif

Elf der letzten zwölf Weltmeisterschaften fanden in Europa statt, sollte sich das ändern, wenn der Skisport weltweit relevanter werden soll?

Ja, wir müssen globaler denken. In den USA haben die meisten Menschen noch nie vom Ski-Weltcup gehört, Skifahren existiert dort als TV-Sport quasi nicht. Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Rennen in Nordamerika, genauso wie in Asien. Wenn unsere Athleten dort bekannt werden, öffnet das für sie und unseren Sport ganz neue, riesige Chancen. Unsere Stars verdienen in einem Jahr das, was Novak Djokovic in wenigen Tagen verdient. Das müssen wir so rasch wie möglich ändern. Die Herren-Rennen in den USA direkt nach der WM werden ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.