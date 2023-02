„Ich bin total enttäuscht, wie er vorgeht“

Und die Pläne, die Märkte in Nordamerika und Asien erobern zu wollen?

Eliasch überschätzt sich, und er überschätzt auch den Skisport total. Der Skisport ist nicht Fußball und auch nicht Formel 1. Er ist beschränkt, das Interesse beschränkt sich größtenteils auf Europa. Und nicht auf Japan oder die USA. Baseball und American Football funktionieren zum Beispiel in den USA, aber in Europa halt nicht so sehr. Und umgekehrt ist es mit dem Skisport in den USA. Bei der WM 2015 in Beaver Creek bin ich mit Einheimischen auf dem Sessellift gesessen, und die haben mich gefragt: ,Hey, was ist denn da unten los?‘ Die wussten nicht einmal, dass es eine Ski-WM gibt.