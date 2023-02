„Partnergewalt wird häufig als importiert abgetan“

Ungefähr jede sechste Frau ist von körperlicher oder sexueller Gewalt in ihrer Partnerschaft betroffen. Jede Dritte hat psychische Gewalt wie Beleidigungen und Drohungen in intimen Beziehungen erlebt (Quelle: Statistik Austria). Dennoch hört Sylvia Aufreiter in ihren Workshops oder in Gesprächen oft, dass es in der eigenen Nachbarschaft oder Verwandtschaft keine Partnergewalt gebe.