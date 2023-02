„Krone“ entlarvt mysteriösen Opernball-Affen

Bis drei Uhr in der Früh zog der Opernball-Affe seine Runden am Ball der Bälle - mit einem klassischen Abschluss am Wiener Würstelstand. Dass diese Aktion ganz ohne Zwischenfall verlaufen ist, freut auch Auftraggeber und Rum-, Gin- und Whisky-Produzent Peter Affenzeller aus Alberndorf (OÖ): „Ich war schon etwas nervös, ob uns das mit der Maskenpräsenz gelingen würde. Noch dazu, weil ich zum ersten Mal mit einem meiner Produkte am Ball der Bälle vertreten war. Aber die Erfahrung von anderen Wiener Events hat uns gezeigt, dass sich die Leute zum stilvoll-eleganten Affen-Testimonial hingezogen fühlen. Und die riskante Entscheidung hat sich auch jetzt am Opernball gelohnt: Das Resümee ist extrem positiv.“