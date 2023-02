Die Latte liegt hoch

Eine malerische Winterlandschaft, traumhafte Bedingungen. Frankreich zauberte eine perfekte WM hin, Österreich erfüllte bisher mit sechs Medaillen das Plansoll. Nur bei den Damen setzte es gestern den angedrohten Dämpfer, drei Bewerbe bleiben Rot-Weiß-Rot noch, um das heiß ersehnte Gold zu holen. Mit dem heutigen Riesentorlauf und dem Slalom der Herren am Sonntag existieren zumindest zwei realistische Chancen. Da rückt vor allem Manuel Feller ins Rampenlicht. Kaum jemand polarisiert so stark wie der Tiroler. Ein Typ, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, in dieser Saison mehrmals mit seinen geraden Sprüchen auffiel ...