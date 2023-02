Pyrotechnik bei größter Opernball-Demo seit Jahren

Klimaprotest auf dem roten Teppich

Nicht gegen, sondern am Opernball protestiert wurde durch die Klima-Aktivisten Lena Schilling und Daniel Shams. Sie entrollen am Donnerstagabend ein Banner mit der Aufschrift „Ihr tanzt, wir brennen“ auf dem roten Teppich. Dabei wurden sie von Schauspieler Michael Ostrowski unterstützt. Schilling und Shams wiesen nach eigenen Angaben „auf die übergroße Schuld der Reichen und Mächtigen an der Klimakrise“ hin, wie es in einer Aussendung von „System Chance not Climate“ hieß.