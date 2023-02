Opernball: Sicherheit wird groß geschrieben

„Die Polizei ist gut vorbereitet“, so Karner, auf „alles was kommen könnte“. Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Karner wird es seinen Vorgängerinnen und Vorgängern gleichtun und den Opernball nicht besuchen. Wie der letzte Sicherheitscheck am Morgen des Opernball-Tages ablief, sehen Sie im Video oben.