Im kunterbunten Reich der tausend Verkleidungen

„In diesem Jahr kommen vor allem Gruppen zu mir“, berichtet Chefin Cäcilia, „bei den Männern sind die Piraten hoch im Kurs und die Frauen wollen Kostüme, in denen man sie nicht erkennt.“ Zur Verdeutlichung hält sie einen kugelrunden Schneemann-Kopf in die Höhe, drückt ihn mir in die Hand und hat kurz darauf den dazugehörigen Einteiler in der Hand.