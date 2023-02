Thai-Teenager 5 Jahre nach Höhlendrama gestorben

Stipendium an Fußballakademie erhalten

Der Teenager hatte sich letztes Jahr sehr darüber gefreut, ein hochrangiges Stipendium einer Fußballakademie ergattert zu haben. „Ich verspreche, dass ich mich konzentrieren und mein Bestes geben werde“, schrieb Promthep in sozialen Medien. Wie die „New York Times“ berichtete, soll ein Lehrer den Schüler am Sonntagnachmittag bewusstlos in seinem Schlafsaal gefunden haben. Anschließend sei er in einem Krankenhaus verstorben.