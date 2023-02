Grenzgemeinde „verbannt“ Prostituierte nach Wien

Dem Rotlicht im Ort den Stecker gezogen hat Bürgermeister Hannes Koza: Er ließ die Schutzzonen in Vösendorf südlich von Wien nun deutlich ausweiten - de facto herrscht nun in der ganzen Gemeinde an der Grenze zu Wien ein Prostitutionsverbot. Ein flächendeckendes Verbot ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, erklärt der Politiker im Gespräch mit der „Krone“.