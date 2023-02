Erdgas-Fracking „gefährlich und umweltschädlich“

„Wer das als Bio bezeichnet, erzählt bewusst oder unbewusst nicht die ganze Wahrheit und betreibt Greenwashing“, so Johannes Wahlmüller von Global 2000. Doch was macht Fracking so problematisch?

Bei der Schiefergas-Gewinnung wird Flüssigkeit mit hohem Druck ins Gestein weit unter der Erdoberfläche gepresst. Dadurch wird Gas freigesetzt und abgepumpt.