„So haben wir in den Top-6 nichts verloren“

Pre-Play-offs vermeiden

Für dessen Team nun nur noch vier Spiele im Grunddurchgang der ICE Hockey League warten, in denen Linz nichts geschenkt wird: Am Freitag geht‘s zum HC Pustertal, der noch um die Quali für die Pre-Playoffs kämpft, am Sonntag wartet mit dem KAC ebenso ein direkter Rivale wie dann in den beiden abschließenden Spielen mit Fehervar. Linz-Stürmer Stefan Gaffal: „Uns wird sicher nichts geschenkt. Wir müssen uns durch die letzten Spiele durchbeißen, müssen alles am Eis lassen und Scheiben fressen.“ Denn die Pre-Playoffs wollen die Black Wings um jeden Preis vermeiden, weiß doch auch Gaffal: „In einer Best-of-3-Serie kann alles passieren.“