Nazi-Schmierereien und Drogen: Mann (29) angezeigt

Noch in der Nacht wurde der Klagenfurter vorläufig festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung fanden die Beamten dann mehrere Cannabispflanzen samt Aufzucht-Zubehör - und noch dazu diverse Drogenutensilien. Außerdem wurden weitere Nazi-Schmierereien an mehreren Häusern in der Landeshauptstadt entdeckt.