Bünde, Pfründe und ein Neuanfang im weiten Land

Die Landtagswahl ist geschlagen, fast alle wichtigsten Polit-Posten Niederösterreichs sind vergeben und dennoch steht die blau-gelbe Landesregierung noch lange nicht. Wer was wird und welche Partei weshalb welche Ressorts zugeteilt bekommt - all diese Fragen werden wir für Sie beantworten. In unserer neuen Rubrik „Politischer Wochenteiler“ nehmen wir Sie zur Wochenmitte künftig hinter die Kulissen der Landespolitik mit.