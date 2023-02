Luxus-Loge kostet im Schnitt 244 Tage Arbeit

„21 Milliarden Euro werden auf dem Opernball tanzen“

Der Experte stellte darüber hinaus noch weitere Zahlen-Experimente an. „Wenn annähernd das Publikum der vergangenen Jahre da ist, dann kann man davon ausgehen, dass rund 21 Milliarden Euro auf dem Opernball tanzen werden“, so der AK-Forscher. Dazu addierte der Wissenschaftler das durchschnittliche Vermögen der reichsten fünf Prozent in Österreich (8,75 Milliarden Euro) mit jenem von vergangenen Ball-Gästen wie Kristallerbin Fiona Swarovski (3,7 Milliarden Euro), Industriellen-Witwe Ingrid Flick (vier Milliarden Euro) oder Investor Georg Stumpf (fünf Milliarden Euro).