Pharrell Williams wird Kreativdirektor

Gast bei Modeschauen

Pharrell Williams sitzt seit Jahren bei Modeschauen auf der ganzen Welt in der ersten Reihe. Der Superstar wurde in den 1990er-Jahren mit der Hip-Hop-Gruppe The Neptunes bekannt und war bisher 13 Mal für Grammys und zweimal für Oscars nominiert. Der US-Amerikaner ist nicht nur als Sänger und Songwriter, sondern unter anderem auch als Musik- und Filmproduzent tätig.